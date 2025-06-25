В Коми пересмотрят приоритеты в инвестиционных проектах

"При оценке любого инвестиционного начинания мы руководствуемся двумя ключевыми критериями: его востребованностью и возможностью практической реализации. Для нас очевидно, что завершение строительства санатория в Серегово Княжпогостского района является приоритетной задачей. Жители республики остро нуждаются в новом перинатальном центре в Сыктывкаре. Обновление здания театра оперы и балета в столице региона также крайне необходимо. Однако в текущей экономической ситуации, насколько оправдано вкладывать бюджетные средства в возведение открытого термального комплекса в Сыктывкаре? На мой взгляд, сегодня существуют более приоритетные направления для государственных инвестиций", – подчеркнул Дмитрий Братыненко.

Председатель правительства республики Дмитрий Братыненко высказал свое мнение относительно крупных инвестиционных проектов, ранее предложенных предыдущим руководством, ответив на вопрос об их актуальности и необходимости реализации.

Строительство санатория "Серегово" в одноименном селе Княжпогостского района ведется с перерывами с 1985 года. Последняя фаза работ проходила с 2011 по 2016 годы. За это время возведено несколько зданий, но впоследствии выяснилось, что проектная документация не прошла государственную экспертизу. Из-за изменений в градостроительных стандартах, многие элементы готовых зданий требуют переделки, рассматривалась даже идея полного сноса и строительства заново. В связи с отсутствием необходимых средств, республика ищет инвесторов, готовых завершить проект на основе концессионного соглашения. Несмотря на интерес нескольких компаний, все они впоследствии отказались от участия.

Вопрос о строительстве нового родильного дома в республике обсуждается как минимум с 1995 года. Проектирование началось в 2023 году, но первый проект отправлен на доработку после экспертизы. Параллельно велась работа по формированию земельного участка в Больничном городке. Планируется, что строительство начнется в 2026 году.

Реконструкция Коми оперы обсуждается давно, но активные действия начались только в 2020 году. Первый подрядчик не справился с проектированием (официально заявлено о реконструкции, но фактически речь идет о строительстве нового здания на месте старого). На данный момент помимо эскизов и предварительной сметы (6, 5 миллиарда рублей), никаких результатов нет. Сроки начала работ остаются неизвестными.

Идея строительства аквапарка (или аквакурорта) в Сыктывкаре предполагала привлечение частных инвестиций. За время существования проекта (около полутора лет) сменилось несколько инвесторов и местоположений (комплекс планировали разместить либо на Сысольском шоссе, либо в Орбите), менялся объем инвестиций и концепция (обещали бани народов мира, открытый бассейн и искусственную волну).