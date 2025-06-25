302 собаки и 549 кошек пропали в Коми в 2024 году

Установлено, что потеря собак происходит относительно равномерно в течение года. Исключение – резкий скачок в январе, вызванный новогодними фейерверками и петардами, которые провоцируют у четвероногих панику и побег. В отличие от собак, частота пропаж кошек увеличивается с наступлением тепла. Максимальное число потерь приходится на июль, когда пушистики активнее гуляют и теряют бдительность.

Лидерами по количеству объявлений о пропавших и найденных животных в российских регионах традиционно стали Москва и Подмосковье, Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Ростовская, Челябинская области и Санкт-Петербург.

Всего в России зарегистрировано 168 тысяч случаев потери или обнаружения домашних питомцев. Примечательно, что 91% найденных собак возвращены владельцам благодаря неравнодушным добровольцам, среди которых 70% – женщины и 30% – мужчины.

Многие зооволонтеры не только активно занимаются поиском владельцев найденных животных, но и берут их на передержку. После успешного опыта возвращения питомца хозяину, многие добровольцы продолжают эту деятельность на постоянной основе.

Исследование основано на анализе данных системы Pet911, социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", других интернет-платформ, а также опросах владельцев, волонтеров и специалистов.