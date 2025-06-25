В Коми раскрыли преступную схему "отмывания" 19 миллионов рублей через ЖКХ
- 14:30 25 июня
- Инесса Богатая
По информации прокуратуры, экс-глава вуктыльской организации, занимающейся обеспечением ресурсами, ранее осужденный за уклонение от уплаты налогов, организовал ряд контролируемых им компаний для отмывания незаконно полученных денег.
В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый использовал эти средства для приобретения в собственность фиктивных юридических лиц объектов недвижимости в городах Вуктыл и Ухта, передает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Злоумышленник скрывал источник происхождения денег, представляя их как легальные займы и банковские переводы. Фактически же оплата за имущество производилась средствами, скрытыми от налоговых органов.
В настоящее время судом наложен арест на восемь объектов недвижимости, приобретенных с использованием этих средств.
Данное дело является частью широкомасштабной деятельности по искоренению криминальных схем в секторе жилищно-коммунального хозяйства.
Прокуратура города Вуктыла продолжает осуществлять надзор за ходом расследования, которое может выявить новые эпизоды преступной деятельности.