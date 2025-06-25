В Коми в ходе пьяной ссоры женщина убила сожителя ударом ноги

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, а именно в нанесении тяжких телесных повреждений, представлявших угрозу для жизни человека, что по неосторожности повлекло за собой смерть потерпевшего. Обвинение в суде поддерживалось сотрудником городской прокуратуры Воркуты.

Согласно материалам дела, в марте 2025 года в квартире подсудимой, в ходе совместного употребления алкогольных напитков, женщина начала исполнять музыкальное произведение. Ее 42-летний сожитель выразил недовольство по этому поводу и нанес ей удар в область лица. В ответ на агрессию, обвиняемая сбила мужчину с ног на пол, в пространство между отопительным прибором и кроватью, и нанесла ему не менее десяти ударов голой ногой в голову. В результате ударов, голова потерпевшего неоднократно контактировала с поверхностью радиатора.

Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался. Причиной летального исхода стала закрытая черепно-мозговая травма, осложненная отеком головного мозга.

Обвиняемая признала свою вину в совершенном преступлении. Суд определил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима.

Данный приговор еще не вступил в юридическую силу.