В Коми мошенники под видом ФСБ убедили пенсионерку отдать им 1,6 миллиона, якобы для “защиты от терроризма”

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В отдел полиции "Воркутинский" поступило заявление о мошеннических действиях от 72-летней местной жительницы. Пожилая женщина стала жертвой злоумышленников, которые, прикрываясь необходимостью защиты от "террористической угрозы", обманным путем лишили ее всех сбережений и ювелирных изделий.

Все началось с текстового сообщения о якобы несанкционированном доступе к личному кабинету на портале Госуслуг. После звонка по указанному в сообщении номеру, женщина получила информацию, что ее персональные данные используются для оформления кредитных займов. Впоследствии к разговору подключился лже-"сотрудник ФСБ". Он уведомил пенсионерку, что в банковской организации действует "агент вражеской разведки", осуществляющий хищение денежных средств с целью финансирования терроризма. Под предлогом "спасения" денег, аферист убедил женщину перевести их на "защищенный счет".

В состоянии паники, пожилая женщина перевела мошенникам около полумиллиона рублей личных сбережений. Кроме того, следуя инструкциям преступников, она заложила в ломбард драгоценности на общую сумму, превышающую один миллион рублей. Вырученные от залога средства она также перевела злоумышленникам, предоставив сотруднику финансовой организации ложную информацию, что деньги необходимы для оплаты стоматологических услуг. Дополнительно пенсионерка оформила кредитный заем на сумму 100 тысяч рублей и также перевела его преступникам.