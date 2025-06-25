Облачно и дождливо: синоптики рассказали о погоде в Коми на 25 июня
- 06:30 25 июня
- Инесса Богатая
Сегодня погода в регионе обещает быть переменчивой, с облачностью и осадками в большинстве районов.
Жителям столицы республики стоит приготовиться к теплой, но дождливой погоде, в то время как в других городах ожидаются более прохладные условия и различные виды осадков.
В Сыктывкаре ночью температура воздуха составит от +9 до +11°C, днем потеплеет до +19…+21°C. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, днем - кратковременный дождь с вероятностью грозы. Ветер юго-западный, умеренный.
В Ухте ночью прогнозируется от +7 до +9°C, днем - от +10 до +12°C. Ожидается облачная погода и дождь. Ветер юго-западный ночью, днем сменится на восточный, умеренный.
Ночью в Печоре ожидается от +3 до +5°C, днем - от +12 до +14°C. Будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, умеренный.
Ночью в Воркуте температура воздуха составит от +1 до +3°C, днем - от +7 до +9°C. Ожидается облачная погода с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный ночью, днем сменится на северо-западный, умеренный.
В Усинске ночью прогнозируется от +3 до +5°C, днем - от +11 до +13°C. Будет облачно с прояснениями и небольшой, ночью умеренный дождь. Ветер северо-западный, умеренный.
В Инте ночью ожидается от +3 до +5°C, днем - от +10 до +12°C. Облачно с прояснениями, небольшой, ночью умеренный дождь. Ветер северо-западный, умеренный.
В Усть-Цильме ночью прогнозируется от +3 до +5°C, днем - от +11 до +13°C. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ночью. Ветер северо-восточный, умеренный.
Ночью в Вуктыле будет от +7 до +9°C, днем - от +12 до +14°C. Ожидается облачная погода и дождь. Ветер юго-западный ночью, днем сменится на северо-восточный, умеренный.
Ночью в Троицко-Печорске ожидается от +8 до +10°C, днем - от +13 до +15°C. Ожидается облачная погода и дождь. Ветер юго-западный, умеренный.
Ночью в Объячево будет от +9 до +11°C, днем - от +20 до +22°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, умеренный.
В целом, 25 июня в Республике Коми ожидается неустойчивая погода, поэтому жителям следует учитывать возможные осадки и перепады температур при планировании своих дел.