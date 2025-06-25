Долги за ЖКХ в Коми достигли 13,8 миллиарда рублей

Такие данные на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает "Комистат".

В первом квартале 2025 года жителям региона выставлено счетов на оплату услуг ЖКХ на общую сумму 7,7 миллиарда рублей.

Население внесло плату за 86% полученных квитанций. Общий долг граждан по жилищно-коммунальным услугам на конец марта достиг 13, 8 миллиарда рублей.

Организации, обеспечивающие ресурсами, получили из бюджетов разных уровней 1, 3 миллиарда рублей, при этом 90% этой суммы направлено на компенсацию убытков, возникших из-за применения регулируемых тарифов.

В качестве мер социальной помощи и субсидий на оплату ЖКХ населению начислено 867, 9 млн рублей, что составляет 11% от общей суммы предъявленных платежей.

Социальной поддержкой воспользовались 218, 6 тысячи человек, и средний размер ежемесячной помощи на одного человека составил 1099 рублей.

Жилищные субсидии были предоставлены 13792 семьям, что на 14% меньше, чем в первом квартале предыдущего года. Среди проживающих в этих семьях 27% имели доход на душу населения ниже прожиточного минимума. Средний размер субсидии на одну семью составил 3560 рублей в месяц.