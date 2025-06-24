В Коми за неделю сотрудники ГАИ лишили прав 65 нетрезвых водителей
- 22:00 24 июня
- Инесса Богатая
В отношении шести нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ, касающейся управления транспортным средством в нетрезвом виде лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию или имеющим судимость.
Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Коми.
Только в течение выходных дней инспекторы ГИБДД по региону выявили и отстранили от управления 28 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования.
Наибольшее количество нетрезвых водителей зафиксировано в Сыктывкаре и Ухте.
Также сотрудники ГАИ напоминают, что управление авто в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования влечет за собой административную ответственность. Таким образом, водителя могут лишить прав на период от полутора до двух лет, а также оштрафовать на 45 тысяч рублей.
Также добавим, что в случае повторного аналогичного нарушения гражданину грозит уголовная ответственность. Его могут лишить свободы на два года, а также запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.