В Коми обновят кабинеты участковых на 10 миллионов рублей

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В 2025 году Министерство юстиции региона выделило финансовую помощь местным администрациям для ремонта кабинетов, где работают участковые инспекторы полиции. Данное поручение дано временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном.

По итогам конкурсного отбора заключено девять соглашений о предоставлении финансовой помощи на улучшение состояния кабинетов участковых инспекторов в Сыктывкаре, Воркуте, Княжпогостском муниципальном округе, Прилузском, Усть-Куломском, Усть-Цилемском районах, поселках Междуреченск и Мохча, а также в селе Щельяюр. Общий объем выделенных средств составляет 10 миллионов рублей.

По словам министра юстиции региона Алексея Осташова, финансирование в полном объеме поступило в органы местного самоуправления. В ближайшее время начнутся работы по обновлению помещений участковых инспекторов полиции.