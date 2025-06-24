В Коми обновят кабинеты участковых на 10 миллионов рублей
- 21:45 24 июня
- Инесса Богатая
В 2025 году Министерство юстиции региона выделило финансовую помощь местным администрациям для ремонта кабинетов, где работают участковые инспекторы полиции.
Данное поручение дано временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном.
По итогам конкурсного отбора заключено девять соглашений о предоставлении финансовой помощи на улучшение состояния кабинетов участковых инспекторов в Сыктывкаре, Воркуте, Княжпогостском муниципальном округе, Прилузском, Усть-Куломском, Усть-Цилемском районах, поселках Междуреченск и Мохча, а также в селе Щельяюр. Общий объем выделенных средств составляет 10 миллионов рублей.
По словам министра юстиции региона Алексея Осташова, финансирование в полном объеме поступило в органы местного самоуправления. В ближайшее время начнутся работы по обновлению помещений участковых инспекторов полиции.
Современные условия труда напрямую сказываются на эффективности работы участковых инспекторов. Комфортная обстановка на рабочем месте позволяет сотрудникам более качественно выполнять задачи по поддержанию порядка и защите прав граждан. Модернизация рабочих кабинетов направлена на создание благоприятных условий как для сотрудников, так и для граждан, обращающихся за содействием.