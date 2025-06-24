Сыктывкар принимает звезд бокса: стартует Первенство России среди юниоров с участием олимпийских чемпионов

Об этом сообщает Министерство спорта региона.

Мероприятие пройдет с 24 июня по 1 июля. В соревнованиях примут участие юниоры 13-14 лет.

В Сыктывкар уже прибыли известные боксеры, в числе которых – обладатели олимпийских медалей.

На ринге региональной "СШОР № 2" сойдутся порядка 600 перспективных боксеров, представляющих более 70 субъектов Российской Федерации. Судейский корпус будет состоять из 41 арбитра. За честь Республики Коми поборются 25 спортсменов из Сыктывкара, Печоры, Инты, Сосногорска, Сыктывдинского и Корткеросского районов.

По результатам соревнований сформируют состав юношеских сборных для участия в международных состязаниях.

Место проведения турнира активно готовится к встрече участников. Организаторы завершили установку рингов и необходимого оборудования, а также оформили зал.

Недавно стартовала процедура допуска юных боксеров к участию в первенстве. Все члены спортивной команды Республики Коми прошли обязательное взвешивание, чтобы подготовиться к первым отборочным поединкам. Именно эта процедура определит возможность участия каждого атлета в главном спортивном событии летнего сезона.

В качестве почетных гостей на соревнованиях ожидаются: двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские триумфаторы Александр Лебзяк и Егор Мехонцев, чемпион мира Игорь Ружников, бронзовый медалист Олимпийских игр Камиль Джамалудинов, чемпионы Европы Андрей Баланов и Эдуард Абзалимов, семикратная чемпионка России Саадат Далгатова, заместитель председателя Совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов.

Программа соревнований: