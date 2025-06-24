В Коми пресекли незаконную добычу торфа на сельхозугодьях: ущерб - более 5 миллионов

Согласно информации, предоставленной ведомством, в Североморское межрегиональное подразделение Россельхознадзора поступило обращение от руководителя общества с ограниченной ответственностью, в котором сообщалось о фактах добычи, транспортировки и реализации торфа на территории Сыктывдинского района. Аналогичные данные получены также от Министерства природных ресурсов региона.

В ходе выездного обследования, проведенного Россельхознадзором, установлено, что участки земли, где ведется добыча торфа, классифицируются как сельскохозяйственные угодья, общая площадь которых составляет 7362 квадратных метра.

В момент проведения осмотра на указанных участках работала землеройная техника на гусеничном ходу, осуществлявшая погрузку снятого верхнего слоя почвы в грузовой транспорт. Кроме того, на участке был организован проезд из бетонных плит для специализированной техники, что привело к перекрытию плодородного слоя почвы. Общая площадь, с которой сняли и переместили плодородный слой, достигла 2607 квадратных метров, а территория перекрытия плодородного слоя бетонными плитами составила 444 квадратных метра.

Присутствие специализированной техники, используемой для удаления и перемещения почвы, а также признаки негативного воздействия на состояние земель сельскохозяйственного назначения и снижение плодородия земли, указывают на риск нарушения установленных требований.

На основании выявленных факторов риска, 23 июня в прокуратуру Коми направлено обращение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в отношении физического лица, являющегося владельцем земельных участков, на которых зафиксированы нарушения.

Перекрытие плодородного слоя почвы бетонными плитами создает препятствия для обеспечения почвы необходимыми питательными веществами, достаточной циркуляцией влаги и воздуха, вызывает уплотнение, что способствует увеличению поверхностного стока и смыву почвы, то есть, приводит к усилению эрозионных процессов и ухудшению состояния сельскохозяйственных земель.

По предварительной оценке, ущерб, нанесенный почве как компоненту окружающей среды, превысил пять миллионов рублей.