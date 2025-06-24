Среди работающих жителей Республики Коми треть имеют диплом о высшем образовании

В составе работающего населения наблюдалось незначительное преобладание мужчин – 51%, в то время как доля женщин составляла 49%. Основная часть занятых, 80%, проживала в городах. Соответственно, на сельских жителей приходилось 20%.

Большинство работающих (87%) являлись наемными сотрудниками, занятыми на предприятиях и в организациях. В сфере предпринимательства без образования юридического лица было задействовано 8% трудоспособного населения. Индивидуальной трудовой деятельностью, включая самозанятость (в том числе неофициальную), занимались 4%. Оставшиеся работали по найму у частных лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отметим, что средний возраст работающего населения в 2024 году достиг 42 лет, при этом женщины в среднем на два года старше мужчин – 43 года против 41 года. Самой многочисленной возрастной категорией стала группа от 30 до 49 лет, к которой принадлежало 60% всех занятых.

Доля лиц в возрасте от 50 до 59 лет составляла 19%. На возрастную группу от 15 до 29 лет приходилось 13% от общего числа работающих.

Также добавим, что в 2024 году треть занятых в экономике имели высшее профессиональное образование. Доля работников со средним профессиональным образованием составляла 48%.

Среднее общее образование имели 13% работающих. Доля лиц с уровнем образования ниже среднего общего составляла 5%.

В структуре занятости по отраслям экономики наибольший удельный вес приходился на социальную сферу. В сфере образования работало 13% от общего числа занятых, в здравоохранении – 10%. В промышленности задействовано 22% работников, из которых 9% – в обрабатывающих производствах и 7% – в добывающей промышленности. Значительная доля занятых наблюдалась в сфере транспорта и хранения – 12%, а также в торговле – 11%.

В сельском и лесном хозяйстве, а также в строительстве занято по 4% от общего числа работающих.

В 2024 году работа, соответствующая полученной специальности, была у 33% занятых. Среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин – 37% и 28% соответственно.