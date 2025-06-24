В Коми начали снижаться цены на продукты

В мае 2025 года в регионе наблюдался более умеренный рост цен, чем в среднем по России, при этом годовой уровень инфляции также оказался ниже общенационального.

Согласно информации, предоставленной Росстатом, в течение мая цены в регионе увеличились на 0, 25% по сравнению с апрелем, а годовая инфляция опустилась до 9, 63%, что является показателем ниже, чем в целом по стране (9, 88%).

В мае текущего года рост цен коснулся преимущественно сектора услуг, в то время как стоимость продуктов питания и непродовольственных товаров продемонстрировала снижение относительно апреля. Одним из примечательных трендов стало продолжающееся уменьшение стоимости яиц, которые за год подешевели почти на 30% в связи с увеличением объемов производства в стране. Также зафиксировано дальнейшее снижение цен на телевизоры, смартфоны, компьютеры и холодильники. Данная тенденция обусловлена укреплением курса рубля и сокращением потребительского спроса на фоне сдерживания потребительского кредитования.

В секторе услуг наблюдалось удорожание зарубежных туристических поездок, что связано с наступлением сезона отпусков и повышенным интересом к отдыху за границей.