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Глава Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии Владыка Питирим скончался на 65-м году жизни

Глава Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии Владыка Питирим скончался на 65-м году жизниФото из архива

Об этом стало известно сегодня утром.

Трагическую весть распространило издание  "БНК".

Причины кончины пока не установлены, сообщил источник, близкий к информационному агентству.

По словам архимандрита Филиппа, владыке Питириму стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. Однако он воздержался от окончательного подтверждения смерти, пообещав предоставить информацию позже.

Журналистка Елена Музыкант сообщила в своих социальных сетях 24 июня, что владыка Питирим "ушел к Господу", хотя всего три дня назад, 21 июня, он проводил службу в соборе и произносил проповедь.

Биографическая сводка:

  • Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, в миру Павел Волочков, родился 2 февраля 1961 года в Краснодарском крае. Добавим, что монашеский постриг он принял 1 января 1984 года.
  • С 1980 по 1982 год проходил службу в Советской армии.
  • В 1982 году начал служение в Архангельской епархии. А 22 ноября 1982 года был рукоположен в диакона и направлен в Коми.
  • С 1982 по 1984 год служил диаконом в Преображенском храме села Айкино.
  • В 1995 году его избрали епископом Сыктывкарским и Воркутинским.
  • В 2016 году, после образования Воркутинской епархии, получил титул "Сыктывкарский и Коми-Зырянский". В том же году решением Синода был возведен в сан архиепископа.
  • Кроме того, он также являлся членом Союза писателей России.

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