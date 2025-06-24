Признание сыграло против: в Коми мужчину осудили за наркотики

Фото из архива

Приговор вынесен в Ухте. Об этом сообщает прокуратура региона. Суд завершил рассмотрение дела в отношении 36-летнего гражданина, проживающего в данном городе. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (попытка незаконного приобретения наркотиков в значительном объеме без цели дальнейшей реализации). В ходе судебного процесса государственное обвинение поддерживалось представителем городской прокуратуры Ухты.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года житель Ухты приобрел в интернете 2,2 грамма наркотического вещества для личного употребления. Обнаружение тайника с наркотиком в лесном массиве на улице Дежнева было сорвано бдительностью сотрудников полиции, которых привлекло подозрительное поведение мужчины. После остановки и опроса, мужчина признался, что купил наркотик и ищет место, где он спрятан.