Записаться к врачу в Коми стало проще: увеличено количество линий

Звонки принимаются по номеру 8 800-550-0000. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Врио главы Республики Коми, Ростислав Гольдштейн, по результатам общения с жителями региона поручил ведоству максимально упростить процедуру записи к специалистам.

Предварительная запись на прием к врачам первичного звена в медицинских учреждениях Республики Коми осуществляется несколькими способами:

Через портал Госуслуги, где предоставляется сервис "Запись на прием к врачу". Обновление расписания происходит ежедневно, кроме выходных, в полночь по московскому времени. Талоны доступны на 14 дней вперед, в соответствии с федеральными нормами.

По телефону 8-800-550-0000 Контакт-центра Минздрава Республики Коми. Операторы оказывают помощь в дистанционной записи к врачам. Звонки бесплатны с любых телефонов. Контакт-центр работает в будни с 08: 00 до 20: 00, а в субботу – с 08: 00 до 14: 00.

Через колл-центр конкретной медицинской организации.

Непосредственно при обращении в регистратуру поликлиники или больницы.

В целях повышения доступности первичной медицинской помощи определен перечень из 14 врачебных специальностей, запись к которым доступна дистанционно, без направления, в медучреждениях Республики Коми. В этот список входят: терапевт, врач общей практики, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, психиатр-нарколог, фтизиатр, стоматолог, стоматолог-терапевт, педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский психиатр.

Также самостоятельная запись открыта к зубному врачу, дерматовенерологу, инфекционисту и фельдшеру.

Запись к остальным узким специалистам, согласно федеральному законодательству, производится по направлению лечащего врача. Такой порядок позволяет провести предварительный осмотр, назначить необходимые анализы и обследования, исключить самолечение и ошибки в диагностике, а также оптимизировать доступ к узким специалистам в условиях кадрового дефицита.

Важно помнить, что в случае острых состояний (сильная боль, высокая температура и другие ситуации, требующие неотложной помощи) пациенты принимаются без предварительной записи в кабинетах неотложной помощи или дежурным врачом. При экстренных ситуациях необходимо вызывать скорую помощь по телефонам 103 или 112, доступным круглосуточно.