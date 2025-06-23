Озеро Выльты в Сыктывкаре ждет очистка в рамках нацпроекта

Министерство природных ресурсов региона провело инспекцию озера Выльты, расположенного в Краснозатонском.

По информации пресс-службы ведомства, целью данной инспекции является определение территорий для проведения работ по очистке водоема.

Озеро Выльты подвергается негативному воздействию сточных вод, поступающих с канализационных очистных сооружений. Данные сооружения, функционирующие с 1975 года, не способны эффективно справляться с текущим объемом стоков. В силу малых габаритов озера, сброс сточных вод оказывает пагубное влияние на экологическое состояние всего водного объекта.

Продолжающееся загрязнение озера может спровоцировать серьезные экологические проблемы. В связи с этим, очистка Выльты, представляющего собой протоку реки Сысола, интегрирована в федеральный проект "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие". Осуществление проекта запланировано на период с 2026 по 2028 годы.

В целях подготовки необходимых обоснований, Минприроды Коми организовало экспертную оценку состояния озера с участием комиссии. В состав комиссии, помимо сотрудников министерства, вошли представители Двинско-Печорского бассейнового водного управления, Коми ЦГМС, МКП "Жилкомсервис", администрации и Общественного Совета поселка Краснозатонский.