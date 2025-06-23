Минздрав Коми обязали обеспечить ребенка-инвалида лекарствами по решению суда

Выяснилось, что ребенок заявительницы числится в региональном перечне Федерального реестра лиц, страдающих редким, генетически обусловленным заболеванием. Согласно действующему законодательству, девочка имеет гарантированное право на получение медикаментозных препаратов и особых продуктов питания для лечебных целей за счет государственных средств.

После обращения местной жительницы, сыктывкарская городская прокуратура инициировала проверку по факту ущемления прав ее двухлетней дочери с инвалидностью в части обеспечения необходимыми медикаментами.

Врачебный консилиум, исходя из жизненно важных показателей, прописал ребенку медикамент, не имеющий регистрации в Российской Федерации, а также назначил ряд других лекарств, медицинских средств и специализированное питание. Министерство здравоохранения Республики Коми отказалось предоставить их ребенку.

В целях защиты нарушенных прав ребенка-инвалида прокуратура обратилась с иском в судебные органы. В процессе разбирательства министерство здравоохранения частично удовлетворило требования, добровольно обеспечив ребенка некоторыми необходимыми медицинскими изделиями: были приобретены тест-системы для контроля уровня аммония и поставлен один из незарегистрированных в России медикаментов.

Однако суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме, обязав региональное министерство здравоохранения обеспечить малолетнего ребенка необходимыми лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием, а также взыскал с ответчика в пользу девочки 10 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб.

Судебное решение вступило в силу и находится под контролем прокуратуры города Сыктывкара в части его исполнения.