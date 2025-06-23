В Коми проверяют, как ремонтируют школы в Усть-Куломском районе: национальный стиль и современные условия

Екатерина Грибкова совершила рабочую поездку по Усть-Куломскому району, в ходе которой посетила ряд социально значимых объектов.

Во исполнение указаний временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна совместно с министром образования и науки Коми Натальей Якимовой она оценила ход масштабных ремонтных работ в средней школе села Усть-Кулом и Ручевской общеобразовательной школе.

На обеих площадках активно трудятся ремонтные бригады. В школе Усть-Кулома полностью заменили оконные блоки, ведется демонтаж системы отопления, частично провели штукатурные работы в классах, коридорах и на лестницах. До конца летнего периода строителям предстоит обновить напольные покрытия, установить новые двери и инженерные сети. В Ручевской школе работы завершены на 50%: установлены новые окна и двери, отремонтированы полы. Стены в коридорах и зонах отдыха обшиты гипсокартоном, в классах идет косметический ремонт, уже смонтированы подвесные потолки.

В Усть-Куломском районе после проведения капитального ремонта возобновили работу две школы – в поселках Шэръяг и Кебанъёль.