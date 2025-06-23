В Коми проверяют, как ремонтируют школы в Усть-Куломском районе: национальный стиль и современные условия
- 21:45 23 июня
- Инесса Богатая
Екатерина Грибкова совершила рабочую поездку по Усть-Куломскому району, в ходе которой посетила ряд социально значимых объектов.
Во исполнение указаний временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна совместно с министром образования и науки Коми Натальей Якимовой она оценила ход масштабных ремонтных работ в средней школе села Усть-Кулом и Ручевской общеобразовательной школе.
На обеих площадках активно трудятся ремонтные бригады. В школе Усть-Кулома полностью заменили оконные блоки, ведется демонтаж системы отопления, частично провели штукатурные работы в классах, коридорах и на лестницах. До конца летнего периода строителям предстоит обновить напольные покрытия, установить новые двери и инженерные сети. В Ручевской школе работы завершены на 50%: установлены новые окна и двери, отремонтированы полы. Стены в коридорах и зонах отдыха обшиты гипсокартоном, в классах идет косметический ремонт, уже смонтированы подвесные потолки.
В Усть-Куломском районе после проведения капитального ремонта возобновили работу две школы – в поселках Шэръяг и Кебанъёль.
"Несмотря на удаленность Усть-Куломского района от Сыктывкара, дети, проживающие в сельской местности, получают образовательные условия, не уступающие городским. Ученики из Шэръяга и Кебанъёля уже вернулись в модернизированные школы, оборудованные по последнему слову техники и с современными условиями для обучения и всестороннего развития. Благодаря программам капитального ремонта, реализуемым в регионе, мы обеспечиваем равные образовательные возможности для всех детей Республики Коми", - подчеркнула Екатерина Грибкова.
Стоит отметить, что по инициативе временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми, Ростислава Гольдштейна, для всех ремонтируемых школ разработан единый фирменный стиль, учитывающий национальные особенности региона. При этом каждое учебное заведение имеет право на собственные дизайнерские решения, основанные на предложениях общественности.