Почти 600 спортсменов поборются на первенстве России по боксу в Коми
- 19:15 23 июня
- Инесса Богатая
Во вторник, в Сыктывкаре, на площадке спортивной школы олимпийского резерва №2, начнется юношеское первенство России по боксу среди участников в возрасте 13-14 лет.
Как сообщает Министерство спорта Республики Коми, в соревновании за звание лучших примут участие около 600 боксеров, представляющих свыше 70 субъектов Российской Федерации. Честь Республики Коми будут отстаивать 25 атлетов из Сыктывкара, Печоры, Инты, Сосногорска, Сыктывдинского и Корткеросского районов.
Место проведения соревнований активно готовится к встрече участников. Организаторы завершили установку рингов, необходимого оборудования и праздничное оформление зала. Ожидается прибытие официальных лиц в понедельник.
Тренировочные занятия боксеров проводятся на территории Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной.
Стоит отметить, что инициатором проведения этого масштабного спортивного мероприятия выступил временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.
Расписание соревнований:
24 июня: 12: 00 – отборочные поединки, 16: 30 – торжественное открытие, 17: 00 – продолжение отборочных поединков.
25-29 июня: 12: 00 – дневная программа отборочных поединков, 17: 00 – вечерняя программа отборочных поединков.
30 июня: 12: 00 – полуфинальные бои.
1 июля: 12: 00 – финальные бои.