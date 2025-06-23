Почти 600 спортсменов поборются на первенстве России по боксу в Коми

Во вторник, в Сыктывкаре, на площадке спортивной школы олимпийского резерва №2, начнется юношеское первенство России по боксу среди участников в возрасте 13-14 лет.

Как сообщает Министерство спорта Республики Коми, в соревновании за звание лучших примут участие около 600 боксеров, представляющих свыше 70 субъектов Российской Федерации. Честь Республики Коми будут отстаивать 25 атлетов из Сыктывкара, Печоры, Инты, Сосногорска, Сыктывдинского и Корткеросского районов.