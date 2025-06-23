В Республике Коми официально открылся сезон сбора грибов
- 16:30 23 июня
- Инесса Богатая
Пользователи активно делятся в социальных сетях информацией о массовом появлении красноголовиков, подберезовиков, маслят, и даже боровиков.
Миколог Дмитрий Кириллов рассказал о специфике и перспективах грибного сезона 2025 года в регионе. Об этом сообщает "Комиинформ".
Дмитрий Кириллов, сотрудник Института биологии Коми, отметил, что по всем признакам начался первый этап летнего плодоношения грибов – раннелетний.
"Стоит напомнить, что грибной год в Коми делится на три периода: весенний, который успешно завершился, летний – наиболее важный и продуктивный, обеспечивающий более 80% всего годового урожая, и осенний, завершающий год. Летний период продолжительный и разнообразный по условиям, поэтому подразделяется на три фазы: раннелетнюю или период колосковых грибов (с середины июня до начала июля), летнюю (вторая декада июля до начала августа) и позднелетнюю, приходящуюся на август. На данный момент мы наблюдаем активную фазу раннелетнего слоя", – пояснил ученый.
Старт сезона произошел вовремя, без неожиданностей. Благоприятные погодные условия – кратковременные дожди и теплая погода – способствовали прогреву и увлажнению почвы, что идеально подходит для грибов. Раннелетний слой, как правило, не отличается высокой урожайностью и разнообразием видов. В основном можно найти маслята, красноголовики, подберезовики, лисички и белые грибы, иногда встречающиеся в необычных местах, например, на лесных опушках ("луговые" белые).
"Низкая продуктивность означает, что сейчас нужно тщательно искать грибы в лесу. Хотя, судя по соцсетям, некоторым удается найти целые поляны съедобных грибов. Это скорее исключение – чаще встречаются одиночные экземпляры, многие из которых уже поражены личинками грибных комаров и других насекомых, также ожидающих грибной сезон. Тем не менее, любители "тихой охоты" ценят этот первый слой. Возможность побыть на природе, насладиться лесными пейзажами и пением птиц, комфортная погода и сам процесс сбора грибов привлекают в лес множество людей. Увеличивающееся число машин, припаркованных у леса, подтверждает это", – отметил Кириллов.
Раннелетний слой недолговечен, поэтому важно успеть его застать до окончания. Наступление сухой и жаркой погоды в июле моментально остановит рост новых грибов, так как они очень чувствительны к недостатку влаги в почве. Ученый подчеркнул, что дальнейший ход сезона будет зависеть от погоды.
"Нам остается только надеяться на благоприятный исход. В этом году для микологов особенно интересно наблюдать за развитием грибного сезона, так как последние три года были очень урожайными. Хватит ли ресурса у грибов на еще один продуктивный год – будем следить", – заключил миколог.