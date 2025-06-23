В Республике Коми официально открылся сезон сбора грибов

Пользователи активно делятся в социальных сетях информацией о массовом появлении красноголовиков, подберезовиков, маслят, и даже боровиков.

Миколог Дмитрий Кириллов рассказал о специфике и перспективах грибного сезона 2025 года в регионе. Об этом сообщает "Комиинформ".

Дмитрий Кириллов, сотрудник Института биологии Коми, отметил, что по всем признакам начался первый этап летнего плодоношения грибов – раннелетний.

"Стоит напомнить, что грибной год в Коми делится на три периода: весенний, который успешно завершился, летний – наиболее важный и продуктивный, обеспечивающий более 80% всего годового урожая, и осенний, завершающий год. Летний период продолжительный и разнообразный по условиям, поэтому подразделяется на три фазы: раннелетнюю или период колосковых грибов (с середины июня до начала июля), летнюю (вторая декада июля до начала августа) и позднелетнюю, приходящуюся на август. На данный момент мы наблюдаем активную фазу раннелетнего слоя", – пояснил ученый.

Старт сезона произошел вовремя, без неожиданностей. Благоприятные погодные условия – кратковременные дожди и теплая погода – способствовали прогреву и увлажнению почвы, что идеально подходит для грибов. Раннелетний слой, как правило, не отличается высокой урожайностью и разнообразием видов. В основном можно найти маслята, красноголовики, подберезовики, лисички и белые грибы, иногда встречающиеся в необычных местах, например, на лесных опушках ("луговые" белые).