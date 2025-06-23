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В Коми будут судить водителя грузовика, покалечившего девочку в ДТП

В Коми будут судить водителя грузовика, покалечившего девочку в ДТПФото Комитета ГО и ЧС Коми

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу 43-летнего жителя Кирова.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 264, часть 1 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью по неосторожности, передает "Комиинформ". 

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 6 октября 2024 года в Прилузском районе на трассе "Вятка". Водитель грузовика "FAW", возвращавшийся в Киров, не соблюдал правила дорожного движения и врезался в "Nissan", ехавший впереди. От удара легковой автомобиль оказался в кювете справа от дороги.

В результате ДТП 9-летняя пассажирка "Nissan" получила серьезные травмы: переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие увечья, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Родители девочки, также находившиеся в машине, получили телесные повреждения средней тяжести.

Обвиняемый признал свою вину в случившемся. Уголовное дело передано в Прилузский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Расследование проводилось следственной частью МВД по Республике Коми.

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