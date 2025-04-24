Раскрыли три угона за сутки: в Коми похитители попадали в ДТП и бросали машины

Так, в Управление МВД России по городу Сыктывкару поступило заявление от 35-летнего горожанина об угоне его автомобиля Mercury.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что 37-летний мужчина, проходя мимо одного из дворов поздно вечером, заметил незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Соблазнившись возможностью, он решил прокатиться на чужой машине. Однако, не справившись с управлением, он совершил столкновение с мусорными баками и скрылся с места происшествия.

Также в Сысольском районе 43-летний местный житель совершил угон автомобиля ВАЗ, принадлежащего частной компании. Обнаружив на лесной дороге машину с открытой дверью, он решил воспользоваться ею, чтобы добраться до нужного места. Проехав несколько километров, угонщик попал в дорожно-транспортное происшествие. В итоге его на месте задержали сотрудники Управления Госавтоинспекции.

Третьим злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний житель Усть-Куломского района. Молодого человека привлек бесхозный автомобиль с открытыми дверями и ключами в замке зажигания. Он без каких-либо препятствий завел транспортное средство, совершил небольшую поездку, после чего бросил машину и ушел.

Добавим, что на всех правонарушителей завели уголовные дела. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.