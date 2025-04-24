Новая инфекционная больница в Сыктывкаре готова почти на 70%
- 21:45 24 апреля
- Инесса Богатая
В настоящее время на строительной площадке работают 115 специалистов и используется пять единиц строительной техники.
Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства региона. Отметим, что степень готовности Республиканской инфекционной больницы достигла 69,9% по данным на 23 апреля.
В ведомстве уточнили, что между ГКУ РК "Служба единого заказчика региона и ООО "ТетрастройКоми" заключено соглашение на проведение строительных работ, завершение которых запланировано к 22 декабря 2025 года.
Стоит отметить, что в феврале текущего года готовность объекта оценивалась в 63,8%. Тогда на строительстве были заняты 78 рабочих, включая инженерно-технический персонал, и также применялось пять единиц техники.
Ранее, в начале февраля текущего года, на заседании Государственного совета сообщалось о планах сдать здание в эксплуатацию в текущем году, однако была необходимость в дополнительном финансировании для оснащения медицинским оборудованием.