Доверчивость дорого обходится: в Коми мошенники обирают граждан под видом юристов и подработки

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В отделение полиции Ухты обратилась 36-летняя работница медицинского учреждения, сообщив, что стала жертвой мошеннических действий. Женщина рассказала правоохранителям, что, намереваясь сменить работу, отправила свою анкету в агентство по трудоустройству. Вскоре через приложение обмена сообщениями с ней связался человек, назвавшийся юристом этой компании. Под предлогом предоставления консультации он убедил ее заполнить форму с личной информацией и передать код подтверждения из смс для "регистрации в общероссийской базе данных вакансий".

На следующий день она получила звонок от лица, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник уведомил, что ее денежные средства находятся под угрозой.

Поддавшись манипуляциям злоумышленника, пострадавшая перевела 222 тысячи рублей своих сбережений на "безопасный счет", указанный мошенником. Затем, пытаясь предотвратить "незаконное кредитование", оформила займ на 230 тысяч и также перевела деньги по предоставленным реквизитам.