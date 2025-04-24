Чиновники отказали, прокуратура помогла: в Коми сироте отремонтировали окно в квартире

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В Удорском районе, благодаря вмешательству прокуратуры, местные власти произвели замену окон в квартире, предоставленной девушке, оставшейся без попечения родителей. Надзорный орган Удорского района провел инспекцию после обращения местной жительницы из числа детей-сирот, которая жаловалась на нарушение ее прав на жилье. В ходе проверки установлено, что администрация муниципалитета, согласно договору найма, выделила сироте квартиру в поселке Усогорске.

Проживая в помещении, девушка заметила повреждения на стеклопакетах в виде трещин. Она письменно обратилась в районную администрацию с просьбой устранить дефекты, но получила отказ. Чиновники объяснили это тем, что ремонт окон относится к текущему и должен выполняться за счет средств нанимателя.