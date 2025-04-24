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Нет тротуара - есть проблема: прокуратура Коми заставила обустроить подход к остановке у Язеля

Нет тротуара - есть проблема: прокуратура Коми заставила обустроить подход к остановке у ЯзеляФото из архива

В результате прокурорской проверки, инициированной обращением жителя Сыктывдинского района, выявлены нарушения требований безопасности дорожного движения вблизи станции Язель.

Проверка установила, что на 36-м километре + 580 метров автодороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар" отсутствуют тротуары или пешеходные дорожки, соединяющие пешеходный переход и автобусную остановку. Это создает угрозу безопасности для пешеходов, направляющихся к остановке.

Поскольку данный участок является автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Республики Коми, прокуратура обратилась в суд с иском. В нем требовалось признать незаконным бездействие учреждения и обязать его до 1 ноября 2026 года обустроить тротуар от пешеходного перехода до посадочной площадки остановки по правой стороне дороги в направлении Ухты.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. После вступления решения суда в силу надзорный орган проконтролирует его исполнение. Таким образом, по иску прокурора Сыктывдинского района произведут строительство тротуара, соединяющего пешеходный переход с остановочным пунктом в районе станции Язель.

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