Эксперты рассказали, на кого нужно учиться, чтобы быть востребованным в Коми

Аналитики портала hh.ru провели исследование, чтобы выяснить, какие сферы деятельности привлекают юных соискателей, на какой доход они рассчитывают, а также какие опасения испытывают в процессе поиска работы.

В ожидании летних каникул, молодые жители республики активно выходят на рынок труда, стремясь найти подработку и получить первый опыт работы.

Данные hh.ru за 2025 год показывают, что подростки в возрасте от 14 до 18 лет сталкиваются с определенными трудностями при трудоустройстве. При этом их ожидания по заработной плате растут быстрее, чем готовность компаний нанимать молодых людей.

Школьники Республики Коми проявляют значительный интерес к поиску работы: за последнее время более тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет обновили свои резюме на платформе hh.ru.

Наибольшей популярностью среди юных соискателей пользуется сфера обслуживания (16% от общего числа активных резюме). На втором месте по востребованности у местных подростков – область продаж (15% резюме), а на третьем – рабочие специальности (14%). Также молодые люди из Коми активно ищут работу в сфере транспорта и логистики (13% резюме). Замыкает пятерку наиболее привлекательных направлений для летней подработки – ресторанный и гостиничный бизнес (11% резюме).

Зарплатные ожидания

По результатам исследования, основная цель 81% подростков, ищущих работу, – заработать деньги на личные расходы. Однако 44% сталкиваются с тем, что работодатели неохотно принимают на работу несовершеннолетних. Примечательно, что за последний год средние зарплатные ожидания подростков увеличились на 12% (с 26 500 до 29 800 рублей), в то время как более половины доступных им вакансий предлагают оплату труда ниже 25 000 рублей.

Трудности при трудоустройстве

Ситуация осложняется существенным разрывом между требованиями работодателей и реальными навыками подростков. Среди наиболее востребованных профессиональных навыков (hard skills) – доставка заказов (61% вакансий), умение ориентироваться на местности (58%) и поиск информации в интернете (56%). В перечне ключевых личностных качеств (soft skills) лидируют стрессоустойчивость (78%), умение работать в команде (72%) и способность к быстрому обучению (68%).

Согласно данным hh.ru, сложности не исчезают с достижением совершеннолетия.

Молодые специалисты в возрасте 18-24 лет:

В 38% случаев испытывают трудности с поиском подходящей работы. 35% опасаются провалить собеседование. 44% боятся столкнуться с обманом со стороны работодателей. 27% молодых специалистов испытывают неуверенность в том, как вести себя на собеседовании или представить себя потенциальному работодателю.

Даже опытные работники сталкиваются с проблемами:

Специалисты в возрасте 25-34 лет отмечают увеличение требований при сохранении прежнего уровня заработной платы. В возрастной группе 35-44 лет 28% сообщают о дискриминации по возрасту.