В Коми сократилось число киберпреступлений

За первые три месяца 2025 года в регионе зарегистрировано свыше 3100 преступных деяний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество уменьшилось на 10,1%. На фоне общего снижения числа зарегистрированных преступлений наблюдается и сокращение, связанных с использованием ИКТ (на 11,1%), составившее около 1300 случаев. Однако их доля в общей структуре остается значительной, достигая 41, 3%. В масштабах России доля киберпреступлений составила 38, 8% от общего числа правонарушений, выявленных на территории страны.

Наибольший процент нарушений, совершенных с применением ИКТ, зафиксирован в Сыктывкаре, Ухте, Инте, Усинске, Печоре и Вуктыле, а также в Прилузском, Удорском и Усть-Цилемском районах республики.

Половина преступлений, совершенных с использованием ИКТ в регионе, приходится на мошенничество (696 случаев), а каждое седьмое – на кражу (185 случаев). В целом, две трети правонарушений данной категории направлены против собственности, при этом в каждом четвертом случае жертвами становятся пенсионеры (221 случай).

Большинство этих правонарушений, как и прежде, совершается с использованием интернета и мобильной связи. Почти каждое второе преступление против собственности совершается с использованием методов социальной инженерии, то есть психологических приемов и манипуляций, цель которых – получение от жертвы конфиденциальной информации или побуждение к совершению действий в интересах преступника.

Например, склонение жертвы к действиям в пользу злоумышленника, представившегося сотрудником правоохранительных органов или службы безопасности банка; получение доступа к реквизитам банковской карты, пин-коду, паролю "мобильного банка", информации из СМС-уведомлений для несанкционированного проникновения в систему дистанционного банковского обслуживания в обход мер безопасности.