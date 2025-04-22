Мокрый снег и дожди: синоптики рассказали о погоде в Республике Коми на 22 апреля
- 06:30 22 апреля
- Инесса Богатая
Фото из архива
Несмотря на приближающийся май, жителям региона не стоит рассчитывать на устойчивое тепло.
Согласно прогнозам синоптиков, 22 апреля в большинстве городов республики сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер будет умеренным, но днем местами порывистым.
Температурный режим будет достаточно контрастным в зависимости от района. Подробнее о погоде в основных населенных пунктах:
- Сыктывкар: ночью -1…+1°C, днем +4…+6°C. Облачно с прояснениями, ночью слабые осадки (дождь, мокрый снег), днем преимущественно без осадков. Ветер северной четверти, умеренный.
- Ухта: ночью -4…-6°C, днем +1…+3°C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер ЮВ с переходом на СЗ, умеренный.
- Печора: ночью -3…-5°C, днем 0…+2°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер Ю с переходом на З, СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Воркута: ночью -8…-10°C, днем -3…-5°C. Облачно с прояснениями, небольшой, днем умеренный снег. Ветер ЮВ с переходом на СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Усинск: ночью -2…-4°C, днем 0…-2°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер Ю с переходом на З, СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Инта: ночью -5…-7°C, днем -1…-3°C. Облачно с прояснениями, небольшой, днем умеренный снег. Ветер ЮВ с переходом на СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Усть-Цильма: ночью -1…-3°C, днем 0…+2°C. Облачно с прояснениями, ночью снег, днем небольшой. Ветер Ю с переходом на СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Вуктыл: ночью -2…-4°C, днем +1…+3°C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер Ю, ЮЗ с переходом на З, СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Троицко-Печорск: ночью -1…-3°C, днем +2…+4°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер ЮВ с переходом на СЗ, умеренный, днем порывистый.
- Объячево: ночью +2…+4°C, днем +4…+6°C. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер северной четверти, умеренный.
Жителям и гостям Республики Коми рекомендуется учитывать погодные условия при планировании дня и соблюдать меры предосторожности, особенно на дорогах.