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В одном из районов Коми пожарные потушили огонь на площади 200 квадратных метров

В одном из районов Коми пожарные потушили огонь на площади 200 квадратных метровФото МЧС по Коми

За последние 24 часа сотрудники пожарной охраны МЧС России успешно потушили четыре пожара.

Согласно предварительным данным, причиной возгораний послужили неполадки в электрической сети. Обошлось без травм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В селе Диюр, Ижемского района, на Набережной улице, пожар в хозяйственной постройке был ликвидирован на площади 200 квадратных метров.

В Сыктывкаре, на улице Громова, пожар в офисном здании устранен на территории в 30 квадратных метров.

В Усинске, на улице Строителей, пожар в квартире многоквартирного дома потушен на площади 2 квадратных метра. Двадцать жильцов эвакуированы. Пожарные спасли мужчину 45 лет.

В селе Часово, Сыктывдинского района, пожар в деревянной постройке ликвидирован на общей площади 408 квадратных метров. Эвакуировали троих жильцов.

Главное управление МЧС России по Республике Коми призывает соблюдать правила пожарной безопасности:

  • Не оставляйте без наблюдения электроприборы, подключенные к сети;
  • Не допускайте перегрузки электропроводки;
  • Контролируйте исправность используемых электроприборов;
  • Выходя из дома, отключайте все электроприборы.

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