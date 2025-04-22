В одном из районов Коми пожарные потушили огонь на площади 200 квадратных метров
- 08:45 22 апреля
- Инесса Богатая
За последние 24 часа сотрудники пожарной охраны МЧС России успешно потушили четыре пожара.
Согласно предварительным данным, причиной возгораний послужили неполадки в электрической сети. Обошлось без травм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В селе Диюр, Ижемского района, на Набережной улице, пожар в хозяйственной постройке был ликвидирован на площади 200 квадратных метров.
В Сыктывкаре, на улице Громова, пожар в офисном здании устранен на территории в 30 квадратных метров.
В Усинске, на улице Строителей, пожар в квартире многоквартирного дома потушен на площади 2 квадратных метра. Двадцать жильцов эвакуированы. Пожарные спасли мужчину 45 лет.
В селе Часово, Сыктывдинского района, пожар в деревянной постройке ликвидирован на общей площади 408 квадратных метров. Эвакуировали троих жильцов.
Главное управление МЧС России по Республике Коми призывает соблюдать правила пожарной безопасности:
- Не оставляйте без наблюдения электроприборы, подключенные к сети;
- Не допускайте перегрузки электропроводки;
- Контролируйте исправность используемых электроприборов;
- Выходя из дома, отключайте все электроприборы.