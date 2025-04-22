В одном из районов Коми пожарные потушили огонь на площади 200 квадратных метров

Согласно предварительным данным, причиной возгораний послужили неполадки в электрической сети. Обошлось без травм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За последние 24 часа сотрудники пожарной охраны МЧС России успешно потушили четыре пожара.

В селе Диюр, Ижемского района, на Набережной улице, пожар в хозяйственной постройке был ликвидирован на площади 200 квадратных метров.

В Сыктывкаре, на улице Громова, пожар в офисном здании устранен на территории в 30 квадратных метров.

В Усинске, на улице Строителей, пожар в квартире многоквартирного дома потушен на площади 2 квадратных метра. Двадцать жильцов эвакуированы. Пожарные спасли мужчину 45 лет.

В селе Часово, Сыктывдинского района, пожар в деревянной постройке ликвидирован на общей площади 408 квадратных метров. Эвакуировали троих жильцов.

Главное управление МЧС России по Республике Коми призывает соблюдать правила пожарной безопасности: