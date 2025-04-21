На севере -17, а на юге +15 градусов: синоптики рассказали о погоде в Коми на 21 апреля

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21 апреля ожидается переменчивая погода: от мокрого снега до порывистого ветра и ощутимой разницы температур между севером и югом. Подробный прогноз по городам — в нашем материале. В Сыктывкаре 21 апреля будет облачно. Ночью температура опустится до -2…-4 °C, днем воздух прогреется до +1…+3 °C. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный, ночью слабый, днем умеренный.

В Ухте прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью температура опустится до -9…-11 °C, днем поднимется до +1…+3 °C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный, слабый.

В Печоре ожидается переменная облачность. Ночью временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью -8…-10 °C, днем +2…+4 °C. Ветер западный с переходом на южный, умеренный.