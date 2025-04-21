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На севере -17, а на юге +15 градусов: синоптики рассказали о погоде в Коми на 21 апреля

На севере -17, а на юге +15 градусов: синоптики рассказали о погоде в Коми на 21 апреля Фото из архива

21 апреля ожидается переменчивая погода: от мокрого снега до порывистого ветра и ощутимой разницы температур между севером и югом. Подробный прогноз по городам — в нашем материале.

В Сыктывкаре 21 апреля будет облачно. Ночью температура опустится до -2…-4 °C, днем воздух прогреется до +1…+3 °C. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный, ночью слабый, днем умеренный.

В Ухте прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью температура опустится до -9…-11 °C, днем поднимется до +1…+3 °C. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный, слабый.

В Печоре ожидается переменная облачность. Ночью временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью -8…-10 °C, днем +2…+4 °C. Ветер западный с переходом на южный, умеренный.

В Воркуте будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ночью температура составит -15…-17 °C, днём -4…-6 °C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, ночью порывистый.

В Усинске ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью -10…-12 °C, днем +2…+4 °C. Ветер западный, юго-западный, умеренный.

В Инте прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью -13…-15 °C, днем +2…+4 °C. Ветер западный, юго-западный, умеренный.

В Усть-Цильме ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура составит -9…-11 °C, днем +4…+6 °C. Ветер юго-западный, южный, умеренный.

В Вуктыле прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -7…-9 °C, днем поднимется до +1…+3 °C. Ветер западный с переходом на южный, умеренный.

В Троицко-Печорске ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой снег. Температура ночью -10…-12 °C, днем +1…+3 °C. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, восточный, слабый.

В Объячево будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем умеренный. Ночью температура поднимется до +1…+3 °C, днем воздух прогреется до +13…+15°C. Ветер южный, умеренный, днеем порывистый.

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