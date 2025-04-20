От штормового ветра до ясного солнца: какая погода ожидается в Коми 20 апреля

Весна продолжает удивлять жителей республики. В Коми 20 апреля установится разнообразная погода. На севере региона объявлено штормовое предупреждение, а на юге в этот день установится солнечная, но прохладная погода.

По данным синоптиков, в Сыктывкаре 20 апреля ожидается спокойный и солнечный день. Температура воздуха составит 0℃…+6℃. С самого утра горожан будет радовать ясное солнце. Осадков не предвидится. Скорость ветра достигнет 5-8 м/с.



В Ухте в этот день будут фиксироваться скачки температуры: от ночных -4℃ до +3℃ днем. День будет облачным, но без осадков. Ветер умеренный, его порывы достигнут 7-10 м/c.



В северных районах Коми самая неблагоприятная погода. В ряде районов объявили штормовое предупреждение. В Усинске температура воздуха составит -6℃…-2℃, в Воркуте -5℃…-10℃. В городах ожидается сильный ветер порывами 16-20 м/с. Местами пройдет снег.



На юге республики пройдут дожди. Утром температура воздуха составит +4℃…+5℃, но уже к полудню на термометрах покажется +8℃. Облачно, местами ожидаются прояснения. Порывы ветра достигнут 4-7 м/c.