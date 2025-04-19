Бывшие военные объекты и ФАПы в Коми не нашли покупателей

Попытки властей Коми продать старые здания войсковой части в Березовке и несколько фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) закончились ничем: на торги не поступило ни одной заявки.

Власти Коми столкнулись с проблемой реализации неиспользуемых объектов. На прошедших аукционах не удалось продать ни здания бывшей войсковой части, расположенной на территории заброшенного военного аэродрома в Березовке, ни несколько старых ФАПов. Об этом пишет БНК.