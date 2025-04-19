Бывшие военные объекты и ФАПы в Коми не нашли покупателей
- 20:30 19 апреля
- Анастасия Амелькина
Попытки властей Коми продать старые здания войсковой части в Березовке и несколько фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) закончились ничем: на торги не поступило ни одной заявки.
Власти Коми столкнулись с проблемой реализации неиспользуемых объектов. На прошедших аукционах не удалось продать ни здания бывшей войсковой части, расположенной на территории заброшенного военного аэродрома в Березовке, ни несколько старых ФАПов. Об этом пишет БНК.
Военный аэродром и войсковая часть функционировали в Березовке с 1968 по 1998 годы. После закрытия объекты пытались приспособить под социальные нужды, но безуспешно. В марте 2025 года комитет имущественных и земельных отношений Коми вновь выставил на торги казарму, столовую, штаб, овощехранилище, склады и дизельную. Общая стоимость объектов оценивается в десятки миллионов рублей, однако, покупателей не нашлось.
Аналогичная ситуация сложилась и с шестью старыми ФАПами, расположенными в различных населенных пунктах республики. Здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, также не вызвали интереса у потенциальных инвесторов. Власти пока не планируют снижать цену и намерены повторно выставить объекты на торги.