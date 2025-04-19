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"Рэмбо" из Коми получил условный срок за вымогательство с игрушечным пистолетом

"Рэмбо" из Коми получил условный срок за вымогательство с игрушечным пистолетомФото из архива Pro Города

В Усинске вынесен приговор подростку, который вымогал деньги у сверстника, используя для устрашения игрушечный пистолет.

Усинский городской суд вынес приговор несовершеннолетнему местному жителю, признав его виновным в вымогательстве с применением насилия. Об этом пишет в своем материале БНК.

Как установило следствие, в сентябре 2024 года возле одного из городских кафе подросток напал на сверстника, нанеся ему побои и несколько раз выстрелив в него из игрушечного пистолета пластиковыми шариками. Изначально требуя 2,5 тысячи рублей, вымогатель согласился на тысячу, которую предложил испуганный потерпевший, чтобы прекратить избиение.

На суде обвиняемый частично признал свою вину и принес извинения. Несмотря на это, ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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