"Рэмбо" из Коми получил условный срок за вымогательство с игрушечным пистолетом
- 16:30 19 апреля
- Анастасия Амелькина
В Усинске вынесен приговор подростку, который вымогал деньги у сверстника, используя для устрашения игрушечный пистолет.
Усинский городской суд вынес приговор несовершеннолетнему местному жителю, признав его виновным в вымогательстве с применением насилия. Об этом пишет в своем материале БНК.
Как установило следствие, в сентябре 2024 года возле одного из городских кафе подросток напал на сверстника, нанеся ему побои и несколько раз выстрелив в него из игрушечного пистолета пластиковыми шариками. Изначально требуя 2,5 тысячи рублей, вымогатель согласился на тысячу, которую предложил испуганный потерпевший, чтобы прекратить избиение.
На суде обвиняемый частично признал свою вину и принес извинения. Несмотря на это, ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.