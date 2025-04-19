В Коми пожар в бане едва не обернулся трагедией

18 апреля для жителей села Выльгорт Сыктывдинского района началось с тревожного известия о пожаре. В МЧС поступил срочный вызов: огонь охватил частную баню, расположенную на улице, названной в честь 70-летия Великой Победы.

К моменту прибытия пожарных расчетов пламя уже вовсю бушевало, распространяясь по деревянным конструкциям строения. Благодаря оперативным и слаженным действиям шести огнеборцев, прибывших на место происшествия на двух единицах спецтехники, удалось локализовать и полностью ликвидировать возгорание. Общая площадь, затронутая огнем, составила 16 квадратных метров.