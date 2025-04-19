В Коми пожар в бане едва не обернулся трагедией
- 14:30 19 апреля
- Анастасия Амелькина
18 апреля для жителей села Выльгорт Сыктывдинского района началось с тревожного известия о пожаре. В МЧС поступил срочный вызов: огонь охватил частную баню, расположенную на улице, названной в честь 70-летия Великой Победы.
К моменту прибытия пожарных расчетов пламя уже вовсю бушевало, распространяясь по деревянным конструкциям строения. Благодаря оперативным и слаженным действиям шести огнеборцев, прибывших на место происшествия на двух единицах спецтехники, удалось локализовать и полностью ликвидировать возгорание. Общая площадь, затронутая огнем, составила 16 квадратных метров.
Как сообщает МЧС региона, в результате инцидента никто не пострадал. Однако, как отмечают специалисты, последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы пожар не был обнаружен вовремя.
В настоящее время дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Эта версия еще будет тщательно проверена, чтобы установить точную причину возгорания и предотвратить подобные случаи в будущем.
Этот инцидент еще раз напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности и регулярной проверки электропроводки и оборудования в жилых и хозяйственных постройках.