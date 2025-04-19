Молочные реки и крафтовые берега: один из городов Коми демонстрирует агропромышленный потенциал

Фото Минсельхоза Коми

Визит исполняющего обязанности министра сельского хозяйства в Печору выявил не только успехи в молочном производстве, но и развитие крафтового бизнеса, подтверждая потенциал региона в сфере АПК. Сергей Елдин, временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, совершил рабочую поездку в муниципальное образование "Печора", где ознакомился с деятельностью ключевых предприятий агропромышленного комплекса.

Главным объектом внимания стало ООО "АгроВиД" – единственный крупный производитель молока в Печоре. По словам директора предприятия, Ильи Скороходова, общее количество голов крупного рогатого скота составляет 455. Благодаря поддержке "Комиагролизинга" был реализован проект по полному обновлению автопарка. Результат не заставил себя ждать: за пять лет удой на одну корову вырос на целых 2000 килограммов, достигнув отметки в 5473 кг!

Предприятие перерабатывает все сырье на месте и производит семь видов продукции: от традиционных молока, сметаны и кефира до йогурта, творога и сливочного масла. Особую гордость составляют сыры: брынза, халуми, сулугуни, моцарелла, а также вариации с паприкой и прованскими травами. Продукция пользуется стабильным спросом среди местных жителей и представлена в двух фирменных магазинах. В перспективе – расширение производства за счет реконструкции старой котельной под новый молочный завод.