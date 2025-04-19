Молочные реки и крафтовые берега: один из городов Коми демонстрирует агропромышленный потенциал
- 09:50 19 апреля
- Анастасия Амелькина
Визит исполняющего обязанности министра сельского хозяйства в Печору выявил не только успехи в молочном производстве, но и развитие крафтового бизнеса, подтверждая потенциал региона в сфере АПК.
Сергей Елдин, временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, совершил рабочую поездку в муниципальное образование "Печора", где ознакомился с деятельностью ключевых предприятий агропромышленного комплекса.
Главным объектом внимания стало ООО "АгроВиД" – единственный крупный производитель молока в Печоре. По словам директора предприятия, Ильи Скороходова, общее количество голов крупного рогатого скота составляет 455. Благодаря поддержке "Комиагролизинга" был реализован проект по полному обновлению автопарка. Результат не заставил себя ждать: за пять лет удой на одну корову вырос на целых 2000 килограммов, достигнув отметки в 5473 кг!
Предприятие перерабатывает все сырье на месте и производит семь видов продукции: от традиционных молока, сметаны и кефира до йогурта, творога и сливочного масла. Особую гордость составляют сыры: брынза, халуми, сулугуни, моцарелла, а также вариации с паприкой и прованскими травами. Продукция пользуется стабильным спросом среди местных жителей и представлена в двух фирменных магазинах. В перспективе – расширение производства за счет реконструкции старой котельной под новый молочный завод.
Еще одним интересным объектом стало предприятие ИП Шушпанова Евгения, занимающееся производством крафтового мороженого под брендом SHUSHA. Ежемесячно здесь выпускается около 7 тысяч стаканчиков мороженого с самыми разными вкусами, которые можно приобрести в местных торговых сетях. В планах – регистрация торговой марки, редизайн упаковки и существенное увеличение производственных мощностей. Евгений Шушпанов активно работает над созданием автоматизированной линии, которая позволит производить до 24 тонн мороженого ежемесячно.
Во время визита Сергей Елдин провел личный прием жителей Печоры, где обсудил с ними вопросы государственной поддержки агропромышленного комплекса. В завершение поездки министр посетил приют для собак. Об этом пишет Минсельхоз региона.