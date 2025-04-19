Коми лидирует по доходам от лесопользования и предлагает новые меры для развития отрасли

Роман Полшведкин заявил о лидерстве региона в Северо-Западном федеральном округе по доходам от использования лесов и представил ряд предложений по дальнейшему развитию отрасли на всероссийском совещании "Леса России".

Республика Коми демонстрирует стабильный рост доходов от лесопользования, опережая другие регионы СЗФО. В 2024 году поступления в бюджетную систему достигли 4,7 миллиарда рублей, что на 23,5% превышает показатели 2023 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин.