Коми лидирует по доходам от лесопользования и предлагает новые меры для развития отрасли
- 08:45 19 апреля
- Анастасия Амелькина
Роман Полшведкин заявил о лидерстве региона в Северо-Западном федеральном округе по доходам от использования лесов и представил ряд предложений по дальнейшему развитию отрасли на всероссийском совещании "Леса России".
Республика Коми демонстрирует стабильный рост доходов от лесопользования, опережая другие регионы СЗФО. В 2024 году поступления в бюджетную систему достигли 4,7 миллиарда рублей, что на 23,5% превышает показатели 2023 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин.
Для дальнейшего развития отрасли и вовлечения в оборот новых лесных участков министр предложил несколько мер, включая изменение законодательства для объединения небольших лесных участков в единые лоты для аренды. Это позволит снизить издержки и повысить эффективность использования природных ресурсов. Об этом сообщает Минприроды Коми.
Кроме того, Роман Полшведкин выступил с инициативой разрешить сплошные рубки на особо защитных участках для создания лесных дорог и отменить ограничение давности лесоустройства при выставлении участков на аукцион, при условии проведения его арендатором.
Предложения министра направлены на создание благоприятных условий для предприятий лесного комплекса и увеличение доходов от хозяйства. Участники совещания поддержали озвученные инициативы. Развитие лесной отрасли играет важную роль в реализации Национального проекта "Экологическое благополучие", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.