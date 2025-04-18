В Коми вновь прибудет "Поезд Победы"

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В период с 26 апреля по 1 мая исторический поезд, возглавляемый паровозом серии П-36, совершит юбилейный рейс из Ярославля до Воркуты. В этом году праздничная программа, в которой принимают участие артисты из Ярославля, посвящена 80-летию Великой Победы.

Так, на станциях Вологда, Коноша, Кулой, Сольвычегодск, Микунь, Сосногорск, Печора, Инта и Воркута для всех зрителей организуют концерты. Отметим, что прямо на платформах творческие коллективы представят вокальные и танцевальные номера, воссоздавая атмосферу победного мая 1945 года, сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Об этом сообщает "БНК".

Добавим, что все желающие смогут принять участие в интерактивных мастер-классах, а также посетить кабину паровоза и сделать памятные фотографии.