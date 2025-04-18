В Коми вновь прибудет "Поезд Победы"
- 01:00 19 апреля
- Инесса Богатая
В период с 26 апреля по 1 мая исторический поезд, возглавляемый паровозом серии П-36, совершит юбилейный рейс из Ярославля до Воркуты.
В этом году праздничная программа, в которой принимают участие артисты из Ярославля, посвящена 80-летию Великой Победы.
Так, на станциях Вологда, Коноша, Кулой, Сольвычегодск, Микунь, Сосногорск, Печора, Инта и Воркута для всех зрителей организуют концерты. Отметим, что прямо на платформах творческие коллективы представят вокальные и танцевальные номера, воссоздавая атмосферу победного мая 1945 года, сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Об этом сообщает "БНК".
Добавим, что все желающие смогут принять участие в интерактивных мастер-классах, а также посетить кабину паровоза и сделать памятные фотографии.
В состав поезда войдут платформы с образцами военной техники времен Великой Отечественной войны, включая советский танк Т-34, легендарную боевую машину реактивной артиллерии "Катюша" и гаубицу "Д-1" образца 1943 года. Специально к этому рейсу приурочен пресс-тур с посещением железнодорожных объектов, связанных с историей войны. В Вологде, Котласе и Воркуте журналистам расскажут о трудовых подвигах железнодорожников и об их вкладе в достижение Победы.
Расписание прибытия "Паровоза Победы" и время проведения мероприятий:
Микунь – 28 апреля, с 10:50 до 11:50
Сосногорск – 28 апреля, с 18:50 до 19:50
Печора – 29 апреля, с 12:10 до 13:10
Инта – 29 апреля, с 18:40 до 19:40
Воркута – 30 апреля, с 09:30 до 10:30