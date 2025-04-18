Спортсмен из Коми Ермил Вокуев выиграл золото на Всероссийских соревнованиях общества "Динамо"
- 21:45 18 апреля
- Инесса Богатая
В Мурманске, на территории спорткомплекса "Долина Уюта", дан старт Всероссийским состязаниям общества "Динамо" по лыжным гонкам и служебному двоеборью.
Мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Министерство спорта Коми.
В этих крупных соревнованиях участвуют свыше 200 атлетов, представляющих 29 субъектов Российской Федерации.
Первый день соревнований оказался успешным для команды ФСИН России, где особенно ярко проявили себя лыжники из Республики Коми. Ермил Вокуев финишировал первым на дистанции 10 километров классическим ходом. Еще один представитель Коми, Алексей Виценко, стал обладателем серебряной медали. Андрей Ларьков, спортсмен из Татарстана, занял третье место.
Сегодня спортсмены соревнуются в точности стрельбы из боевого оружия. В дальнейшем лыжники примут участие в гонке свободным стилем: мужчины на 15 километров, женщины на 5 километров. Завершением многодневной программы станет смешанная эстафета 4х5 километров.