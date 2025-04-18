Штормовое предупреждение: в нескольких районах Коми ожидаются сильные снегопады

В Ижемском, Печорском и Интинском районах скорость ветра составит 8-13 м/с, с порывами до 16-21 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков 19 апреля с 6 утра до 6 вечера в районах Усть-Цилемском и Усинском ожидается усиление северо-западного ветра до 8-13 м/с, с порывами, достигающими 19-24 м/с.

В Воркутинском районе прогнозируется обильный снегопад (6 мм осадков и более за период до 12 часов), усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, с порывами в диапазоне 22-27 м/с, метель, сопровождающаяся ухудшением видимости до 300 метров.

Отказаться от туристических походов, посещения лесных массивов и водных объектов, а также от любых поездок и участия в массовых мероприятиях.

Сократить время пребывания на открытом воздухе, переместить транспортные средства в безопасное место, подальше от деревьев и рекламных конструкций.

При передвижении по улице избегать нахождения вблизи рекламных щитов, ветхих зданий и домов с неустойчивой кровлей.

Держаться на безопасном расстоянии от отдельно стоящих деревьев, линий электропередач и антенн.

В связи с возможными перебоями в электроснабжении, необходимо заранее подготовиться к отключению электроэнергии.

Родителям следует провести разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения в условиях неблагоприятной погоды.

В случае сильной метели не рекомендуется отправляться в длительные поездки. Если поездка неизбежна, перед выездом необходимо проверить уровень заряда мобильного телефона, соблюдать повышенную внимательность на дороге, поддерживать безопасную дистанцию и выбирать оптимальную скорость движения. Не оставлять транспортные средства на проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники и проезду оперативных служб.

Напоминаем:

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону "01". Для владельцев мобильных телефонов доступны номера "101" или "112".

В Главном управлении МЧС России по Республике Коми в круглосуточном режиме функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99.