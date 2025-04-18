В Коми раскрыли убийство 25-летней давности

Отметим, что мужчину обвиняют в совершении убийства по предварительному сговору в составе группы лиц.

Согласно материалам следствия, в январе 2000 года охранник бара в Ухте вступил в конфликт с посетителем. Причиной ссоры стало то, что клиент, вернувшись из мест лишения свободы, узнал об измене жены с этим сотрудником.

В сговоре с другом того же возраста, 24 января 2000 года они заманили потерпевшего в укромное место, где, используя удавку, нанесли ему 13 ножевых ранений в область шеи, лица и груди. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия очевидных улик. Лишь благодаря современным криминалистическим экспертизам удалось установить личности подозреваемых и доказать их вину. В сентябре 2024 года обоих мужчин задержали. Уголовное дело передано в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.