В Коми раскрыли убийство 25-летней давности
- 20:30 18 апреля
- Инесса Богатая
Перед судом предстанет 45-летний житель Ухты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Отметим, что мужчину обвиняют в совершении убийства по предварительному сговору в составе группы лиц.
Согласно материалам следствия, в январе 2000 года охранник бара в Ухте вступил в конфликт с посетителем. Причиной ссоры стало то, что клиент, вернувшись из мест лишения свободы, узнал об измене жены с этим сотрудником.
Охранник, опасаясь мести от криминальных лиц, к которым пригрозил обратиться посетитель, решил разрешить ситуацию радикально.
В сговоре с другом того же возраста, 24 января 2000 года они заманили потерпевшего в укромное место, где, используя удавку, нанесли ему 13 ножевых ранений в область шеи, лица и груди. От полученных травм жертва скончалась на месте.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия очевидных улик. Лишь благодаря современным криминалистическим экспертизам удалось установить личности подозреваемых и доказать их вину. В сентябре 2024 года обоих мужчин задержали. Уголовное дело передано в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.