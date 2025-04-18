Деформированный пол и проблемы с пожарной безопасностью: прокуратура Коми нашла сразу несколько нарушений в новых сельских ФАПах

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В Троицко-Печорском районе возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми. Надзорный орган ранее провел проверку соблюдения законодательства при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в ряде сел, включая Мылва, Комсомольск-на-Печоре, Знаменка, Митрофан-Дикост, Приуральский и Якша.

В ходе мероприятий выявлены серьезные нарушения при строительстве всех указанных ФАПов. Так, в результате деформации пола повреждена керамическая плитка, образовались неровности и складки на линолеумном покрытии. В медпункте поселка Приуральский полы частично провалились. Керамическая плитка в кабинетах процедур двух пунктов так и не была установлена. Системы пожарной сигнализации и часть оборудования не функционируют должным образом.

Кроме того, следует отметимть, что приемка выполненных строительных работ на данных объектах осуществлялась без выезда на место и без проведения необходимой экспертизы. По данным пресс-службы прокуратуры, на момент подписания актов ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты фактически не были достроены.