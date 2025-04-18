Врио Главы Коми призвал учитывать мнение граждан при благоустройстве территорий

В качестве примера такого подхода можно привести проект парка "Тиманский овраг" в Заполярье. Об этом передает пресс-служба правительства региона.

Главная задача проекта – обеспечить жителям Воркуты место для активного отдыха в любое время года. На сегодня в парке создана экологическая тропа с освещением, подготовлена инфраструктура для зимних развлечений, включая трассу для тюбинга с подъемником, а также организованы парковка и площадка для выгула собак.

В будущем планируется обустроить велосипедные и лыжные трассы, точки общественного питания, зоны для пикников и рыбной ловли, а также создать пляжную зону.

Проектные предложения для парка разработаны архитектурным бюро RTDA.

В основе плана благоустройства лежат результаты масштабного социологического исследования, в котором активно участвовали жители Воркуты, общественные деятели, представители бизнеса и сотрудники муниципалитета.

В дополнение к парку "Тиманский овраг" мастер-план предусматривает значительные улучшения и других ключевых общественных зон города, таких как Центральная площадь, площади Мира и Просвещения.

Предполагается, что эти пространства станут многофункциональными и смогут трансформироваться для проведения городских праздников, спортивных соревнований, концертов и других важных событий, тем самым улучшая качество жизни воркутинцев.