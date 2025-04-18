Наличный оборот в Коми сократился почти на 5% и составил 383,5 миллиарда рублей

Также отметим, что объем выданных наличных достиг 197, 2 миллиарда рублей.

По информации, предоставленной регулирующим органом, прием наличных денег через кассы, банкоматы и платежные терминалы банками региона составил 186, 3 миллиарда рублей.

Большее число операций зафиксировано среди физических лиц: зачислено на счета 24 миллиарда рублей, а снято – 31, 8 миллиарда рублей.

Особую значимость представляет динамика изменения объема вкладов населения. Жители республики забрали со своих депозитных счетов 29, 4 миллиарда рублей, в то время как пополнили вклады на относительно небольшую сумму – 16, 4 миллиарда рублей. Данная тенденция может указывать как на перемены в финансовом поведении граждан, так и на возможное падение уровня доверия к банковской структуре в связи с нестабильной экономической ситуацией.

В общероссийском масштабе наличный денежный оборот в 2024 году превысил отметку в 130, 1 триллиона рублей. Банковские учреждения приняли 63, 6 триллиона рублей и выдали 66, 5 триллиона рублей наличных средств. Об этом сообщает "Комиинформ".

Сокращение объема наличных денег в обороте в Коми отражает общемировую тенденцию к цифровизации финансовых операций. Однако существенный отток денежных средств с депозитов требует более глубокого изучения причин подобной модели поведения вкладчиков.