В Коми за неделю подешевели яйца

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Комистат опубликовал информацию о динамике потребительских цен на отдельные товары и услуги в период с 8 по 14 апреля. За отчетную неделю зафиксировано повышение стоимости на следующие продукты: колбасы полукопченые и варено-копченые подорожали на 5, 7%, вареные колбасы – на 1, 7%, а пастеризованное молоко (жирность 2, 5-3, 2%) – на 1, 0%. В то же время, наблюдалось снижение цен на куриные яйца (на 3, 7%), гречневую крупу (на 3, 4%), твердые, полутвердые и мягкие сыры (на 2, 8%), подсолнечное масло (на 2, 1%), мясо кур (на 1, 7%) и пшено (на 1, 6%).

Существенные изменения затронули плодоовощную продукцию. В частности, белокочанная капуста прибавила в цене 11, 0%, столовая свекла – 4, 1%, картофель – 3, 2%, а морковь – 2, 6%. Снижение стоимости отмечено на бананы (на 3, 5%), огурцы (на 3, 4%), помидоры (на 3, 3%) и яблоки (на 2, 4%).

Среди медикаментов, попавших под наблюдение, ренгалин подорожал на 1, 7%, а метамизол натрия (отечественный анальгин) – на 1, 6%. В то же время, трекрезан подешевел на 3, 3%, пенталгин – на 2, 1%, а лизобакт – на 1, 5%.