Житель Коми лишился машины и прав из-за пьяной езды

Фото из архива

В суде Сосногорска вынесли приговор мужчине. Об этом сообщает пресс-служба органа. Отметим, что ранее этот гражданин уже привлекался к ответственности за уклонение от прохождения медицинского осмотра.

В соответствии с материалами дела, проведенная экспертиза зафиксировала в организме мужчины наличие синтетических катинонов, фенциклидина и каннабиноидов (включая тетрагидроканнабинол-М), что однозначно свидетельствовало о его состоянии опьянения.

Судебное разбирательство проходило в упрощенном порядке. Суд признал жителя Коми виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, и определил ему меру наказания в виде 200 часов исправительных работ. Помимо этого, его лишили водительских прав на срок 1 год и 6 месяцев. Транспортное средство, находящееся в собственности также конфисковали в пользу государства.