В Коми столкнулись две иномарки: в аварии пострадала 71-летняя женщина

О подробностях сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по Коми.

В Усинске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали автомобили марок Toyota и Subaru.

Так, инцидент произошел 17 апреля в 18:00. Водитель иномарки "Тойота", мужчина 33 лет, выезжал с придомовой территории дома №21, расположенного на ул. Промышленной. Совершая поворот налево, он не уступил дорогу автомобилю "Субару", за рулем которого находился 22-летний молодой человек, двигавшемуся по главной дороге, что привело к столкновению.

В результате аварии пассажирка "Субару", женщина 71 года, получила травму в виде ушиба грудной клетки. От госпитализации она отказалась. Использование ремней безопасности помогло избежать более серьезных повреждений.

Согласно сведениям ГАИ, водитель Toyota ранее 24 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД, из которых три случая зафиксированы в течение последнего года. Его водительский стаж составляет 13 лет, начиная с 2011 года.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Управляющие транспортными средствами должны принимать во внимание текущие дорожные условия и совершать любые маневры только убедившись в их полной безопасности для всех участников дорожного движения.