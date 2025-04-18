Врио Главы Коми: "Важно видеть проблемы глазами жителей, а не только "сверху"
- 08:45 18 апреля
- Инесса Богатая
Временно исполняющий обязанности главы региона в беседе с изданием "Трибуна" акцентировал внимание на исключительной важности учета фактических нужд населения области при выработке административных решений.
Используя образное сравнение с детской каруселью с игрушками, он продемонстрировал различие между "взглядом с высоты", характерным для должностных лиц, и тем, что наблюдают граждане "с земли".
"Вы смотрите свысока, стремясь сделать людей счастливыми, но прежде поинтересуйтесь, что они видят сами и в чем нуждаются", – проиллюстрировал Гольдштейн.
Он указал, что перечень приоритетных задач, озвученный главой муниципалитета (коммуникации, теплоснабжение, транспортные пути), может значительно расходиться с перечнем проблем, беспокоящих самих граждан.
По мнению руководителя области, именно непосредственное общение и полноценная реакция общества позволяют правительству получить это "представление снизу" и принимать его во внимание в работе. Гольдштейн заверил, что готов прислушиваться к людям.
Он также добавил, что полезная критика является необходимой, если она обоснована, а ее рамки определены законодательством.