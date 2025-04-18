Врио Главы Коми: "Важно видеть проблемы глазами жителей, а не только "сверху"

Временно исполняющий обязанности главы региона в беседе с изданием "Трибуна" акцентировал внимание на исключительной важности учета фактических нужд населения области при выработке административных решений.

Используя образное сравнение с детской каруселью с игрушками, он продемонстрировал различие между "взглядом с высоты", характерным для должностных лиц, и тем, что наблюдают граждане "с земли".