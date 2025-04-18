В Коми 18 апреля потеплеет до +16 градусов

Согласно прогнозу Коми ЦГМС, в Сыктывкаре ночью температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 °C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

В регионе 18 апреля ожидается весьма разнородная погода: от потепления до небольших морозов, от ясного неба до осадков в виде снега и дождя.

В Ухте ночью температура опустится до -5…-7 °C, а днем ожидается от +1 до +3 °C. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен небольшой снег с дождем. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

В Печоре ночью температура воздуха составит -10…-12 °C, днем - от 0 до +2 °C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, слабый, днем юго-восточный, умеренный.

В Воркуте ночью ожидается -14…-16 °C, днем - от -4 до -6 °C. Переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный, умеренный.

В Усинске и Инте ночью температура будет колебаться от -12 до -14 °C и от -13 до -15 °C соответственно, а днем - от -4 до -6 °C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, слабый, днем юго-восточный, умеренный.

В Усть-Цильме ночью ожидается от -3 до -5 °C, днем - от 0 до +2 °C. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

В Вуктыле ночью температура составит -8…-10 °C, днем - от 0 до +2 °C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, слабый, днем юго-восточный, умеренный.

В Троицко-Печорске ночью ожидается -7…-9 °C, днем - от +1 до +3 °C. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

В Объячево ночью температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, днем - от +17 до +19 °C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.